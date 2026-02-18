Die „Homies“ sahen die größte Show aller Zeiten

LIVE: 2:0! Newcastle überrollt Qarabag Agdam
CL-Playoff im Ticker
Warum die Bronzemedaille für Fresskier Matej Svancer völlig überraschend kam. Plus: welche Tricks er im Finale auspacken musste, wieso man Kaprun dankbar sein muss, dass der 21-Jährige für Österreich und nicht für Tschechien über die Kicker geht.
Das nächste rot-weiß-rote Märchen „made in Italy“, die nächste große Versöhnung mit dem Giganten Olympia. Und Matej Svancer ließ es nach seiner für ihn völlig unerwarteten Bronzemedaille im Big Air der Freeskier richtig krachen, machte mit seinen Freunden, seiner Familie die Nacht zum Tag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.