Regelmäßig kleine Gesten haben die größte Wirkung

Herzen, Rosen und viele Küsse – einfach viel Kitsch sagen die einen, pure Romantik die anderen. Der Valentinstag: Für die einen ein Tag voller Romantik, für die anderen eher ein Stressfaktor, Schmerz oder Horror. Für uns aber Anlass, um über das Thema Beziehungen zu sprechen. Psychotherapeut Stefan Hegen ist zu Gast in „Krone Gesund“ und verrät, was tatsächlich Liebe ist.