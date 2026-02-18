Vorteilswelt
Premier-League-Ticker

Arsenal gegen Wolverhampton ab 21 Uhr LIVE

Premier League
18.02.2026 05:05
Kann Arsenal heute wieder jubeln?
Kann Arsenal heute wieder jubeln?(Bild: AFP/APA/Ben STANSALL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

31. Spieltag in der Premier League: Tabellenführer Arsenal trifft auf den Tabellenletzten Wolverhampton Wanderers. Wir berichten live ab 21 Uhr, siehe Ticker unten.

Hier der Liveticker:

Wir wünschen gute Unterhaltung und ein spannendes Match!

Premier League
18.02.2026 05:05
Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).

Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
186.971 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.420 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
111.663 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Mehr Premier League
Derby zum Vergessen
Rapid: Sieglos-Serie, Verletzung, Fan-Eklat
Deutsche Bundesliga
Leipzig stolpert böse mit 2:2 gegen Wolfsburg!
Deutsche Bundesliga
Augsburg schießt Heidenheim in Richtung Abstieg!
Kapitän verletzt
Die Diagnose ist da! Bayern-Goalie Neuer fällt aus
Deutsche Bundesliga
Bayern souverän, auch Ilzer gibt sich keine Blöße

