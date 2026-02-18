„Wir sind in den Eishallen die Getriebenen“

Tagwache vor 5 Uhr, Spielbeginn um 7 Uhr. Die Eisstock-Szene ist freilich nichts für Nachteulen. Bei den Staatsmeisterschaften in Salzburg voriges Wochenende mussten die Kärntner Klubs einen Tag früher anreisen, um samstags am Morgen rechtzeitig am Eis zu stehen. „Für uns nichts Neues“, sagt Rottendorfs Günther Stranig, der seit 50 Jahren auf der Eisbahn steht.