Urlauber standen plötzlich vor geschlossenem Hotel

LIVE: 2:0! Newcastle überrollt Qarabag Agdam
CL-Playoff im Ticker
Eine böse Überraschung mussten gleich mehrere Urlauber im Kärntner Heiligenblut erleben. Obwohl sie zuvor ein Zimmer gebucht hatten, standen Gäste vor einer verschlossenen Unterkunft.
So haben sich Gäste, die im weltweit beliebten Tourismusort Heiligenblut ein Zimmer in einem Hotel gebucht hatten, den Anfang ihres Urlaubs wohl nicht vorgestellt. Denn bei der Ankunft erlebten sie eine bitterböse Überraschung. Die Urlauber standen bei dem Drei-Sterne-Hotel Rupertihaus vor verschlossener Tür, auch der Eigentümer war nicht erreichbar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.