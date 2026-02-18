Vorteilswelt
„Waren fassungslos“

Urlauber standen plötzlich vor geschlossenem Hotel

Kärnten
18.02.2026 18:00
Vor verschlossener Tür stehen jene Gäste, die im Rupertihaus ein Zimmer gebucht haben.
Vor verschlossener Tür stehen jene Gäste, die im Rupertihaus ein Zimmer gebucht haben.(Bild: Tourismusverband Heiligenblut)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Eine böse Überraschung mussten gleich mehrere Urlauber im Kärntner Heiligenblut erleben. Obwohl sie zuvor ein Zimmer gebucht hatten, standen Gäste vor einer verschlossenen Unterkunft.

0 Kommentare

So haben sich Gäste, die im weltweit beliebten Tourismusort Heiligenblut ein Zimmer in einem Hotel gebucht hatten, den Anfang ihres Urlaubs wohl nicht vorgestellt. Denn bei der Ankunft erlebten sie eine bitterböse Überraschung. Die Urlauber standen bei dem Drei-Sterne-Hotel Rupertihaus vor verschlossener Tür, auch der Eigentümer war nicht erreichbar.

Kärnten
18.02.2026 18:00
