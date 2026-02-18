US-Piloten trainieren mit steirischen Simulatoren

„Wir arbeiten nach höchsten Qualitätsstandards. Das Cockpit muss identisch ausschauen, und alles muss sich eins zu eins wie im Flugzeug anfühlen.“ Simuliert werden Business-Jets und regionale Flugzeugtypen mit Passagierzahlen von bis zu 120 Personen. „Unsere Motivation ist es, die bestmöglichen Trainingslösungen für Piloten zur Verfügung zu stellen. Da geht es auch viel um das Thema Sicherheit“, erklärt Theuermann.