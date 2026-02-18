US-Piloten trainieren mit steirischen Simulatoren

Axis Flight Training Systems aus Lebring wurde zum steirischen Unternehmen des Monats gekürt. Mithilfe der hochrealistischen Flugsimulatoren werden auch US-Piloten geschult. Geschäftsführer Christian Theuermann hat die Ambition, den Flugverkehr noch sicherer zu machen.
Von der planmäßigen Landung bis zum Ausfall eines Triebwerks: „Sogar Vulkanasche kann simuliert werden“, sagt Christian Theuermann, Geschäftsführer von Axis Flight Training Systems. Mit Sitz in Lebring hat sich der steirische Flugsimulatoren-Hersteller international einen Namen gemacht. Dafür gab es nun die Auszeichnung zum Unternehmen des Monats.
Das 2004 gegründete Unternehmen entwickelt und baut Trainingsanlagen – und verkauft sie allen voran an Trainingszentren in Amerika, aber auch an europäische Fluglinien wie die Lufthansa. Diese bilden anschließend ihre Piloten mithilfe der steirischen Simulatoren aus.
„Wir arbeiten nach höchsten Qualitätsstandards. Das Cockpit muss identisch ausschauen, und alles muss sich eins zu eins wie im Flugzeug anfühlen.“ Simuliert werden Business-Jets und regionale Flugzeugtypen mit Passagierzahlen von bis zu 120 Personen. „Unsere Motivation ist es, die bestmöglichen Trainingslösungen für Piloten zur Verfügung zu stellen. Da geht es auch viel um das Thema Sicherheit“, erklärt Theuermann.
Zehn Tonnen schwer, 20 Millionen Euro wert
Vergleichbare Hersteller gibt es weltweit nur wenige. Viele Technologien von Axis sind patentiert. 135 Mitarbeiter zählen weltweit zum Unternehmen. Die futuristisch anmutenden Trainingsgeräte sind über zehn Meter hoch, gut zehn Tonnen schwer und haben einen Verkaufswert von neun bis 20 Millionen Euro.
Und den Entwicklern wird nicht fad: „Neue Technologien werden uns noch in Zukunft beschäftigen.“ So wird der Bereich virtuelle Realität vertieft – auch KI-Anwendungen kommen immer stärker zum Einsatz. Die künstliche Intelligenz sammelt während der Simulation Daten, sodass die Trainings von Piloten objektiv analysiert und bewertet werden können.
Die SFG schlägt monatlich drei Kandidaten für die Wahl zum Unternehmen des Monats vor. In einem Video stellen sie sich vor. Auf unternehmen-des-monats.at kann dann jeder abstimmen.
