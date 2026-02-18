„Ist als im Ausland spielender Profi nicht leicht“

LIVE: 2:0! Newcastle überrollt Qarabag Agdam
CL-Playoff im Ticker
Christoph Baumgartner ist als Führender unserer Wahl auf den Spuren von Didi Kühbauer, David Alaba und Marko Arnautovic, die bislang als einzige Legionäre „Krone“-Fußballer des Jahres waren.
Die zwölf Tore und sieben Assists von Christoph Baumgartner für RB Leipzig in dieser Saison (Bundesliga und Cup) haben laut Berichten aus Italien auch das Interesse von Inter Mailand und Milan geweckt. „Baumi“ lässt das aber kalt: „Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und im Klub. Ich versuche, das mit Leistung zurückzuzahlen, arbeite täglich hart. Wir haben noch große Ziele. Ich hoffe, dass ich weiter mit Assists und Toren helfen kann.“
