„Ist als im Ausland spielender Profi nicht leicht“

Die zwölf Tore und sieben Assists von Christoph Baumgartner für RB Leipzig in dieser Saison (Bundesliga und Cup) haben laut Berichten aus Italien auch das Interesse von Inter Mailand und Milan geweckt. „Baumi“ lässt das aber kalt: „Ich fühle mich sehr wohl in der Mannschaft und im Klub. Ich versuche, das mit Leistung zurückzuzahlen, arbeite täglich hart. Wir haben noch große Ziele. Ich hoffe, dass ich weiter mit Assists und Toren helfen kann.“