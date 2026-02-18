Bei diesen Autos werden Reparaturen richtig teuer

Kleine Schäden am Auto verursachen immer höhere Kosten. Gestiegene Arbeitskosten sind aber nur ein Teil des Problems. Eine aktuelle Erhebung verrät, warum Sie bei welchen Fahrzeugen für Reparaturen besonders tief in die Tasche greifen müssen – und wie Sie mit etwas Glück Kosten sparen können.
Alles ist teurer geworden – Reparaturen am Auto machen da keine Ausnahme. Erhebungen der Arbeiterkammer vom vergangenen Frühjahr in Wien und Oberösterreich zeigen, dass die Kosten für Mechaniker, Spengler und Lackierer gegenüber 2024 durchschnittlich um rund vier bzw. fünf Prozent gestiegen sind. Nach jüngsten Zahlen der Kfz-SV-Union, die auf Daten von mehr als 3000 österreichischen Werkstätten beruhen, kostet die Mechaniker-Stunde hierzulande rund 153 Euro, Spenglerarbeiten schlagen mit 184 und der Lackiersatz mit 186 Euro zu Buche.
