Nach Seuchenjahr ging unser Golf-Ass offline

Die Flinte wirft die Golf-Proette aufgrund der misslichen Lage nicht ins Korn. „Ende Juni erfolgt ein Re-Ranking. Die Top-70 in der Rangliste sind bis dahin mein Ziel.“ Und dann werden die Karten wieder neu gemischt. Bereits seit zehn Jahren ist Schober auf der LET-Tour unterwegs. Aber man lernt nie aus. „Ich war letztes Jahr einfach zu ungeduldig. Ich habe so gut getroffen, dazu waren meine Leistungen im Training super. Dann wollte ich zu viel, das war ein Fehler.“