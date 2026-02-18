Tragödie in NÖ: Totes Baby in Wohnung gefunden

Das erst 15 Monate alte Baby wurde tot aufgefunden, die Mutter wies schwere Verletzungen auf.(Bild: sos)
Von krone.at
Großeinsatz am Mittwoch im niederösterreichischen Bezirk Zwettl: In einer Wohnung in Groß Gerungs wurde ein 15 Monate altes totes Baby entdeckt. Auch die Mutter wurde mit schweren Verletzungen vorgefunden. Nähere Details sind vorerst nicht bekannt.
