Tragödie in NÖ: Totes Baby in Wohnung gefunden

Derzeit herrscht große Aufregung in der kleinen Gemeinde Groß Gerungs, nachdem laut „Krone“-Informationen ein 15 Monate altes Baby tot in einer Wohnung entdeckt wurde. Auch die Mutter wurde schwer verletzt vorgefunden. Nähere Details wollte die Polizei wegen des laufenden Einsatzes nicht bekannt geben.