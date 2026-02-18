Teure Reit-Events! „Teils ist es ein Elite-Sport!“

Kärntens Reitsport in der Bredouille? Zumindest wird es für die heimischen Athleten immer schwerer, die notwendigen Kosten zu stemmen. „Die Schere wird immer größer“, erzählt Reit-Ass Jannik Domaingo (Union Klagenfurt). „Bei den lokalen Einsteigerturnieren, die kleinere Vereine veranstalten, haben wir gute Teilnehmerzahlen, teilweise bis zu 90 Reiter. Die Mittelschicht ist aber ein großes Problem. Die fällt nämlich weg!“