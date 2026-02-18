„Die 18 Medaillen werden wir erreichen“

Im vergangenen Jahr hat Horst Nussbaumer die Agenden als ÖOC-Präsident von Karl Stoss übernommen. Bei seiner olympischen Premiere steht Österreich kurz davor das Ergebnis von Peking 2022 einzustellen. Im sportkrone-Interview zieht der Oberösterreicher ein Zwischenfazit, gibt Einblick in den präsidialen Alltag in Norditalien, Privilegien während der Spiele und die Vorfreude auf Los Angeles 2028.