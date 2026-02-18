„Die 18 Medaillen werden wir erreichen“

LIVE: 6:1! Newcastle trifft erneut gegen Qarabag
CL-Playoff im Ticker
Im vergangenen Jahr hat Horst Nussbaumer die Agenden als ÖOC-Präsident von Karl Stoss übernommen. Bei seiner olympischen Premiere steht Österreich kurz davor das Ergebnis von Peking 2022 einzustellen. Im sportkrone-Interview zieht der Oberösterreicher ein Zwischenfazit, gibt Einblick in den präsidialen Alltag in Norditalien, Privilegien während der Spiele und die Vorfreude auf Los Angeles 2028.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.