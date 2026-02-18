Austria kämpft gegen Sparta um Halbfinalticket

Es ist alles angerichtet für einen historischen Abend in Violett! Die Frauen von FK Austria Wien empfangen heute (ab 19.25 Uhr live auf krone.tv) im Viertelfinal-Rückspiel des Women’s Europa Cups Sparta Prag. Erstmals könnte sich ein österreichisches Frauen-Team für das Halbfinale qualifizieren. Die Chancen stehen gut – das Hinspiel endete 0:0.