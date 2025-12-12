Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Urteil gekippt

Teilerfolg für Apple im Streit mit Epic Games

Digital
12.12.2025 07:37
Hintergrund des Streits ist die Provision von bis zu 30 Prozent, die Apple für Käufe und ...
Hintergrund des Streits ist die Provision von bis zu 30 Prozent, die Apple für Käufe und Abonnements verlangt, die über den App Store abgewickelt werden.(Bild: Tada Images - stock.adobe.com)

Apple hat im langjährigen Rechtsstreit mit dem „Fortnite“-Entwickler Epic Games einen Teilerfolg erzielt. Ein US-Berufungsgericht in San Francisco kippte am Donnerstag Teile einer früheren Gerichtsentscheidung, die dem iPhone-Hersteller untersagt hatte, Provisionen für Käufe zu verlangen, die außerhalb seines App Stores getätigt werden. 

0 Kommentare

Diese Anordnung sei zu weitreichend und müsse von der Vorinstanz geändert werden, urteilte das Gremium aus drei Richtern. Epic Games hatte Apple 2020 verklagt, um die Kontrolle des Konzerns über seinen App Store zu lockern. Ein Gericht hatte Apple daraufhin 2021 dazu verpflichtet, Entwicklern zu erlauben, in ihren Apps auf alternative Bezahlmethoden zu verlinken.

Hintergrund des Streits ist die Provision von bis zu 30 Prozent, die Apple für Käufe und Abonnements verlangt, die über den App Store abgewickelt werden. Diese Gebühr ist eine wichtige Einnahmequelle für den Konzern, wird von vielen Entwicklern jedoch als zu hoch kritisiert.

Apple führte daraufhin eine neue Gebühr von 27 Prozent für Käufe ein, die über solche externen Links zustande kommen. Eine Richterin wertete dies im April als Missachtung der ursprünglichen Anordnung und verschärfte die Auflagen. Apple und Epic reagierten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Eigentlich wollte sich McDonald&#039;s in den Niederlanden als Alternative zum Weihnachtschaos ...
Spot sorgt für Ärger
Zu gruselig: McDonald‘s stoppt Weihnachtswerbung
Die Designsprache erinnert an die letzten Smartphones von Nokia: Finnische Ingenieure von Jolla ...
Krone Plus Logo
Jolla will es wissen!
Wo Nokia Handys baute, entsteht Europa-Smartphone
Sieht aus wie eine iranische Sprengstoffdrohne, ist aber keine: Die USA haben sich die iranische ...
Krone Plus Logo
In Nahost stationiert
USA bedrohen Iran mit Nachbau iranischer Drohne
Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Joviales Interview des von einer Online-Finanzplattform finanzierten YouTube-Kanals „Sourcery“ ...
Krone Plus Logo
Kritik unerwünscht
Die Haus-und-Hof-Medien der „Big Tech“-Milliardäre
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
175.609 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.886 mal gelesen
Tirol
15 Monate bedingt für Benko, Gattin freigesprochen
130.563 mal gelesen
Freispruch für Nathalie Benko, der gefallene Immobilienjongleur selbst bekam weitere 15 Monate ...
Mehr Digital
„Epischer“ Betrug
15 Jahre Haft für Krypto-Pleitier Do Kwon
KI-Wettrennen
GPT-5.2: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor
Zentrale Stelle
Trump will KI-Regeln von US-Staaten aushebeln
„Ungültig“
Social-Media-Verbot: Reddit klagt gegen Australien
Urteil gekippt
Teilerfolg für Apple im Streit mit Epic Games

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf