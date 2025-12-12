Teilerfolg für Apple im Streit mit Epic Games

Diese Anordnung sei zu weitreichend und müsse von der Vorinstanz geändert werden, urteilte das Gremium aus drei Richtern. Epic Games hatte Apple 2020 verklagt, um die Kontrolle des Konzerns über seinen App Store zu lockern. Ein Gericht hatte Apple daraufhin 2021 dazu verpflichtet, Entwicklern zu erlauben, in ihren Apps auf alternative Bezahlmethoden zu verlinken.