Einige Hundert bei Demo gegen Israel-Teilnahme

Die Teilnehmer zogen dabei ab 14 Uhr vom Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof über die Schmelzbrücke hinter die Stadthalle. Das Ende war um 17 Uhr geplant. Mit Salah Abdel Shafi war auch der palästinensische Botschafter in Österreich vertreten. Dieser sprach von einer „Schande“. „Die Teilnahme Israels ist ein Versuch, Völkermord zu normalisieren“, so Shafi. Kunst sei auch niemals unpolitisch. „Wir sind vereint in der Liebe, wir sind vereint im Frieden, aber wir sind nicht vereint im Genozid“, sagte der Botschafter.