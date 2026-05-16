Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Das große Interview

Hat man Sie beim ORF gedemütigt, Frau Kummer?

Persönlich
16.05.2026 17:30
Christa Kummer (61), ist Geowissenschafterin, Theologin, Moderatorin und Keynote-Speakerin.
Christa Kummer (61), ist Geowissenschafterin, Theologin, Moderatorin und Keynote-Speakerin.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Conny Bischofberger
Von Conny Bischofberger

Der ORF war ihr Leben und ihre Familie. Nach 30.000 Sendungen musste Christa Kummer (62) dem Publikum letzten September „Adieu“ sagen. Mit Conny Bischofberger spricht die Geowissenschafterin über den unrühmlichen Abschied, einen fulminanten Neubeginn – und natürlich über ihre High Heels.

0 Kommentare

 

Über dem Wiener Donaukanal hängen ein paar Wolken, es ist später Vormittag, da ist „Herrmanns Strandbar“ noch menschenleer. Christa Kummer winkt schon von weitem, sie ist auf die Minute pünktlich und trägt – keine „High Heels“, sondern glitzernde Sneakers! „No Name Schucherl“, lacht sie, „ich bin nicht nur ernährungstechnisch Flexitarierin, sondern auch was meine Schuhe betrifft. Nur Schlapfen trage ich nicht.“

Die berühmtesten Schuhe ihrer TV-Geschichte hat sie zu unserem Interview mitgebracht: Die zweifärbigen „Schummel High Heels“ mit versteckter Plateausohle, und das knallrote Exemplar, das die „Botschafterin des guten Schuhgeschmacks“ in der Fernsehwerbung als augenzwinkerndes Statement trägt.

Beim „Krone“- Interview in „Herrmanns Strandbar“: Die High Heels stehen mit am Tisch, man trägt ...
Beim „Krone“- Interview in „Herrmanns Strandbar“: Die High Heels stehen mit am Tisch, man trägt aber Sneakers.(Bild: Eva Manhart)

„Krone“: Was sagt die Geowissenschafterin, wird‘s heute noch regnen?
Christa Kummer: Mit dem aktuellen Wetter beschäftige ich mich eigentlich seit acht Monaten nicht mehr. 

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Persönlich
16.05.2026 17:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
180.044 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
161.353 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
148.862 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1727 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
987 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
945 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Persönlich
Krone Plus Logo
Das große Interview
Hat man Sie beim ORF gedemütigt, Frau Kummer?
Krone Plus Logo
Das große Interview
Macht Sex auch mit 80 noch Spaß, Jazz Gitti?
Sein letztes Interview
Mönch (99) sicher: „Nach dem Tod kommt nichts!“
Krone Plus Logo
Geheimnis des Lebens
Mönch (100) gibt „Krone“ sein letztes Interview
Krone Plus Logo
Das große Interview
Zeigen Sie es jetzt den Männern, Frau Schultz?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf