Hat man Sie beim ORF gedemütigt, Frau Kummer?

Über dem Wiener Donaukanal hängen ein paar Wolken, es ist später Vormittag, da ist „Herrmanns Strandbar“ noch menschenleer. Christa Kummer winkt schon von weitem, sie ist auf die Minute pünktlich und trägt – keine „High Heels“, sondern glitzernde Sneakers! „No Name Schucherl“, lacht sie, „ich bin nicht nur ernährungstechnisch Flexitarierin, sondern auch was meine Schuhe betrifft. Nur Schlapfen trage ich nicht.“