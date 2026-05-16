Hat man Sie beim ORF gedemütigt, Frau Kummer?

Der ORF war ihr Leben und ihre Familie. Nach 30.000 Sendungen musste Christa Kummer (62) dem Publikum letzten September „Adieu“ sagen. Mit Conny Bischofberger spricht die Geowissenschafterin über den unrühmlichen Abschied, einen fulminanten Neubeginn – und natürlich über ihre High Heels.
Über dem Wiener Donaukanal hängen ein paar Wolken, es ist später Vormittag, da ist „Herrmanns Strandbar“ noch menschenleer. Christa Kummer winkt schon von weitem, sie ist auf die Minute pünktlich und trägt – keine „High Heels“, sondern glitzernde Sneakers! „No Name Schucherl“, lacht sie, „ich bin nicht nur ernährungstechnisch Flexitarierin, sondern auch was meine Schuhe betrifft. Nur Schlapfen trage ich nicht.“
Die berühmtesten Schuhe ihrer TV-Geschichte hat sie zu unserem Interview mitgebracht: Die zweifärbigen „Schummel High Heels“ mit versteckter Plateausohle, und das knallrote Exemplar, das die „Botschafterin des guten Schuhgeschmacks“ in der Fernsehwerbung als augenzwinkerndes Statement trägt.
„Krone“: Was sagt die Geowissenschafterin, wird‘s heute noch regnen?
Christa Kummer: Mit dem aktuellen Wetter beschäftige ich mich eigentlich seit acht Monaten nicht mehr.
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