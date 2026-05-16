Taucher starb bei Suche nach Leichen der Italiener

Waren in Höhlensystem unterwegs

Die fünf Italiener galten als erfahrene Taucher und befanden sich laut Berichten im Rahmen eines meeresbiologischen Forschungsprojekts auf den Malediven. Nach dem Einstieg in eine erste Höhle drang die Gruppe vermutlich in ein zweites Höhlensystem vor, das bis in etwa 60 Meter Tiefe reicht und rund 260 Meter lang sein soll. Experten vermuten, dass die Taucher dort die Orientierung verloren und vergeblich versucht haben könnten, einen Ausgang zu finden, wobei aufgewirbelter Schlamm und Sand die Sicht vollständig nahmen.