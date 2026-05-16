Anwohner leben wegen Islam-Zentrum in Angst

Vor kurzem sorgte der „Krone“-Bericht über das umstrittene Imam-Ali-Zentrum in Floridsdorf für große Aufregung. Eine Schließung steht im Raum. Im selben Bezirk gibt es aber noch eine Örtlichkeit, die für Ärger sorgt: das islamische Kultur- und Eventzentrum Mozaik in der Schererstraße in der Großfeldsiedlung.