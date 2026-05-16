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Kollaps nach Probe

Darum fiel Schwedens ESC-Finalistin in Ohnmacht

Song Contest
16.05.2026 16:22
Felicia, Schwedens Vertreterin beim ESC-Finale in Wien, fiel nach der Generalprobe in Ohnmacht.
Felicia, Schwedens Vertreterin beim ESC-Finale in Wien, fiel nach der Generalprobe in Ohnmacht.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
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Von krone.at

Felicia, die Vertreterin Schwedens beim Song Contests in Wien, hat sich zwar für das Finale qualifiziert, sorgte am Freitagabend aber für bange Momente. Die Sängerin fiel nach der Generalprobe in Ohnmacht! Und der Grund dafür ist nicht die Maske, die sie während ihres Auftritts trug ...

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Felicia erlitt laut schwedischer Zeitung „Aftonbladet“ einen Kreislaufkollaps.  Die Leiterin des schwedischen ESC-Teams, Lotta Furebäck, bestätigt den Bericht. Die Sängerin hatte in ihrem Umkleideraum einen plötzlichen Blutdruckabfall. Der Grund dafür sei gewesen, dass Felicia dehydriert gewesen sei – sie habe im Laufe des Tages nicht genug getrunken und gegessen.

Felicia schon wieder topfit
In einer Stellungnahme schrieb die Sängerin, dass es im sogenannten Greenroom „unglaublich heiß“ gewesen und ihr dort immer schwindliger geworden sei. Später habe sie „großartige Hilfe“ vom medizinischen Personal vor Ort bekommen. Sie habe gut geschlafen, viel getrunken und gegessen. „Jetzt bin ich super bereit für den Tag!“, hieß es in Felicias Stellungnahme.

Die schwedische Teamleiterin Lotta Furebäck sagte laut der Mitteilung von SVT, dass Felicia aufgrund des Vorfalls nicht an der Fahnen-Parade zur Eröffnung der Kostümprobe teilnehmen werde. Außerdem sei der Sängerin erlaubt worden, dass sie sich nach ihrem Auftritt umziehen dürfe, damit sie nicht während der gesamten Show in ihrem engen Kostüm im Greenroom sitzen müsse.

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Die Sängerin Felicia aus der Abba-Nation Schweden tritt beim ESC-Finale mit dem Elektro-Popsong „My System“ an. Sie trägt dabei eine schwarze Spitzenmaske über Mund und Nase, eine Lasershow taucht die Bühne in rotes und grellweißes Licht.

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