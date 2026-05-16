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24-Stunden-Rennen

LIVE: Max Verstappen rast durch die „grüne Hölle“

Motorsport
16.05.2026 16:09
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ausnahmezustand am Nürburgring! Max Verstappen lockt Hunderttausende Fans zum 24-Stunden-Rennen auf der Kult-Strecke. Nach rund einer Stunde hat der Formel-1-Star das Steuer des Mercedes selbst übernommen und gibt jetzt Gas. Hier im Livestream oben verfolgen!

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Das Team hatte sich am Freitag auf dem vierten Startplatz qualifiziert. Das Fahrzeug teilt sich Verstappen beim 24-Stunden-Rennen, das am Samstag um 15 Uhr startete, mit Daniel Juncadella und dem österreichischen DTM-Vizemeister Lucas Auer.

Mit Thomas Preining, Klaus Bachler (beide Porsche) und Philipp Eng (BMW) haben drei weitere Österreicher die Chance auf den Gesamtsieg.

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