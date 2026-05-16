LIVE: Max Verstappen rast durch die „grüne Hölle“

Ausnahmezustand am Nürburgring! Max Verstappen lockt Hunderttausende Fans zum 24-Stunden-Rennen auf der Kult-Strecke. Nach rund einer Stunde hat der Formel-1-Star das Steuer des Mercedes selbst übernommen und gibt jetzt Gas. Hier im Livestream oben verfolgen!
Das Team hatte sich am Freitag auf dem vierten Startplatz qualifiziert. Das Fahrzeug teilt sich Verstappen beim 24-Stunden-Rennen, das am Samstag um 15 Uhr startete, mit Daniel Juncadella und dem österreichischen DTM-Vizemeister Lucas Auer.
Mit Thomas Preining, Klaus Bachler (beide Porsche) und Philipp Eng (BMW) haben drei weitere Österreicher die Chance auf den Gesamtsieg.
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