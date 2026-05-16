FA-Cup Finale: Chelsea gegen City ab 16 Uhr LIVE

Für Chelsea ist es die letzte Chance, zumindest etwas Versöhnliches in einer verkorksten Saison zu schaffen, in der Liga reicht es zwei Runden vor Schluss nur zu Platz neun. Der Zweite ManCity hat 28 Zähler mehr gesammelt und liefert sich mit dem zwei Zähler davor liegenden Leader Arsenal einen packenden Zweikampf um den Meistertitel. Erst am Mittwoch wurde Crystal Palace in einem Nachtragsspiel 3:0 besiegt. Dadurch war die Vorbereitung für das Finale beeinträchtigt. Chelsea konnte demgegenüber seit dem Samstag-1:1 bei Liverpool auf das Highlight hinarbeiten, präsentierte sich mit nur zwei Siegen in den jüngsten elf Pflichtspielen aber alles andere als formstark.