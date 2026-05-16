Traurige Gewissheit
Behörde bestätigt: Buckelwal „Timmy“ ist tot!
Der mehrmals in der Ostsee gestrandete Buckelwal „Timmy“ ist tot! Der vor der dänischen Insel Anholt entdeckten Wal ist tatsächlich „Timmy“, wie die dänische Umweltbehörde der dänischen Nachrichtenagentur mitteilte.
Am Donnerstag war vor der dänischen Insel Anholt ein Wal gesichtet worden, der große Ähnlichkeit mit dem inzwischen berühmten Buckelwal „Timmy“ hatte. Dem vor der dänischen Insel gestrandeten Tier wurden Gewebeproben abgenommen, um feststellen zu können, ob es sich dabei tatsächlich um „Timmy“ handelt. Am Samstag gab es dann Klarheit: „Timmy“ ist vor Anholt gestrandet und lebt nicht mehr.
„Timmy“ soll dort bleiben
Vor der Insel soll der Wal offenbar auch bleiben. Da der Walkadaver weit vom Strand entfernt liege, störe er niemanden, meint Morten Abildstrøm von der dänischen Naturschutzbehörde, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Aktuell würden mehrere Dutzend Möwen bei dem Wal sein und essen.
Nach dänischen Angaben liegt der Kadaver etwa 75 Meter vor dem Strand. Das Wasser ist dort hüfttief, wie auf Videoaufnahmen zu sehen ist. Der tote Meeressäuger liegt auf dem Rücken. Der Meeressäuger sei vermutlich bereits seit einiger Zeit tot, hatte die dänische Nachrichtenagentur Ritzau unter Berufung auf die Umweltbehörde Miljøstyrelsen berichtet.
Nach Tagen der Unsicherheit
Das Schicksal von „Timmy“, der im Zuge einer aufwendigen Rettungsaktion durch eine private Initiative zurück in die Nordsee transportiert worden war, war seit seiner Freilassung am 2. Mai unklar geblieben. Der am Wal angebrachte Tracker hatte nicht ordnungsgemäß funktioniert, Daten zur Position waren ausgeblieben. Allerdings vermuteten Experten schon länger, dass der Meeressäuger nicht mehr lebt.
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