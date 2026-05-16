Behörde bestätigt: Buckelwal „Timmy“ ist tot!

Am Donnerstag war vor der dänischen Insel Anholt ein Wal gesichtet worden, der große Ähnlichkeit mit dem inzwischen berühmten Buckelwal „Timmy“ hatte. Dem vor der dänischen Insel gestrandeten Tier wurden Gewebeproben abgenommen, um feststellen zu können, ob es sich dabei tatsächlich um „Timmy“ handelt. Am Samstag gab es dann Klarheit: „Timmy“ ist vor Anholt gestrandet und lebt nicht mehr.