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„Muss raus, was da wächst“: Bushido wird operiert

Society International
16.05.2026 17:47
Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi
Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi(Bild: Viennareport)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bushido muss bald operiert werden. Der Rapper habe „so ein Ding, was geschwollen ist“, erklärte seine Frau Anna-Maria Ferchichi in einem Video auf Instagram – dieses müsse entfernt werden.

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Was genau das geschwollene „Ding“ ist, erklärte Ferchichi in ihrem Video nicht. In ihrem Video zeigt die Frau von Bushido allerdings auf eine Stelle vor Bushidos Ohr, während sie erklärte, dass er geschwollen sei. Diese Schwellung wollten sie bei einem MRT ärztlich abklären lassen.

Wenige Stunden später gibt es auf der Plattform ein Update: „Es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück“, sagt Anna-Maria Ferchichi. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Mohamed Ferchichi heißt, ist in dem Video auch zu sehen, sagt aber nichts weiter.

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Obwohl die Erkrankung gutartig sei, müsse es „rausgenommen werden, da es entarten kann“, erklärte Ferchichi in ihrer Story auf Instagram. Ihre Meinung dazu ist klar: „Aber ich finde alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus, was da wächst.“

Bushido wisse genau, dass er es seiner Frau zu verdanken habe, dass er so schnell untersucht worden sei, berichtete die „Bild“-Zeitung,  „Der Arzt hat zu mir gesagt: ‘Gut, dass Sie so eine Frau haben‘“, erzählte der Rapper. „Ich habe ihm gesagt: ‘Das finde ich auch‘.“

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