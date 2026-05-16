Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zum Bundesliga Finale auf einen Blick
Zum Special
Tabelle Spielplan

Unglaubliches Drama

Bitter! Fußball-Märchen platzt in letzter Minute

Fußball International
16.05.2026 16:07
Das sportliche Märchen von Heart of Midlothian erfuhr keine Krönung.
Das sportliche Märchen von Heart of Midlothian erfuhr keine Krönung.(Bild: AP/Andrew Milligan)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das große Fußball-Märchen von Heart of Midlothian ist ohne Happy End geblieben. Im Meisterschaftsshowdown gegen Celtic Glasgow gab es am Samstag eine späte Niederlage (1:3), durch die man den ersten Titel seit 66 Jahren noch aus der Hand gab. Für Celtic ist es eine historische Meisterschaft. Beim gescheiterten Underdog herrscht hingegen Frust. 

0 Kommentare

An einem dramatischen letzten Spieltag in der schottischen Fußball-Meisterschaft hat Celtic den Spitzenreiter Heart of Midlothian noch abgefangen. Dank eines 3:1-Siegs am Samstag ist das Team aus Glasgow nun alleiniger Rekordmeister. Die Hearts mit dem österreichischen Verteidiger Michael Steinwender als Stammspieler verpassten indes die Sensation nach strittigen Referee-Entscheidungen in den vergangenen Wochen.

Lesen Sie auch:
Kann Celtic aufgrund einer umstrittenen Entscheidung doch noch den Meistertitel feiern?
„Ziemlich widerlich!“
Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?
14.05.2026

Das Team aus Edinburgh hatte eine herausragende Saison gespielt und in 38 Runden 80 Punkte gesammelt – was am Ende jedoch knapp nicht reichte. Damit bleibt es dabei: Seit 1985 und dem Titelgewinn des FC Aberdeen kommt der schottische Meister stets aus Glasgow. Für Celtic war es der fünfte Titel in Serie, der 14. in den vergangenen 15 Saisonen und der insgesamt 56. Meistertitel. Damit überholte der Klub den Stadtrivalen Rangers (55 Titel) und steht nun allein an der Spitze der ewigen Rangliste.

Siegtreffer in Minute 88
Zum Helden im mit über 60.000 Fans gefüllten Celtic Park avancierte am Samstag der Japaner Daizen Maeda. Er erzielte den Siegtreffer in der 88. Minute, nachdem das Heimteam lange erfolglos angerannt war. Dass das Tor zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt, nach Videostudium jedoch gegeben wurde, verlieh der Partie zusätzliche Dramatik.

Zuvor waren die Hearts in der 43. Minute durch Captain Lawrence Shankland in Führung gegangen. Den Ausgleich mussten sie nach einem Handelfmeter jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff hinnehmen. In der zweiten Hälfte hielten die Gäste mit dem durchspielenden Steinwender dem Druck des Heimteams lange stand, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Der letzte Treffer fiel ins verlassene Tor, nachdem der Hearts-Goalie bei einem Corner mit nach vorne geeilt war.

Großer Jubel bei den Celtic-Fans!
Großer Jubel bei den Celtic-Fans!(Bild: AP/Andrew Milligan)

Der zu Celtic ausgeliehene ÖFB-Angreifer Junior Adamu holte nach zwei Titeln mit Salzburg seine dritte Meisterschaft. Er stand wie die vergangenen Wochen nicht im Kader.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
16.05.2026 16:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
179.419 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
160.426 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
148.583 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1727 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
983 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
940 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Fußball International
Unglaubliches Drama
Bitter! Fußball-Märchen platzt in letzter Minute
Deutsche Bundesliga
LIVE-Konferenz: Ilzer droht bitterer Nachmittag
Hier im Ticker
FA-Cup Finale LIVE: Chelsea gegen ManCity
Ex-Inter-Star
Für WM nominiert: Japan-Profi bricht in Tränen aus
„Er geht als Legende“
Lewandowski: FC Barcelona verkündet Entscheidung!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf