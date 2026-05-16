Bitter! Fußball-Märchen platzt in letzter Minute

Das Team aus Edinburgh hatte eine herausragende Saison gespielt und in 38 Runden 80 Punkte gesammelt – was am Ende jedoch knapp nicht reichte. Damit bleibt es dabei: Seit 1985 und dem Titelgewinn des FC Aberdeen kommt der schottische Meister stets aus Glasgow. Für Celtic war es der fünfte Titel in Serie, der 14. in den vergangenen 15 Saisonen und der insgesamt 56. Meistertitel. Damit überholte der Klub den Stadtrivalen Rangers (55 Titel) und steht nun allein an der Spitze der ewigen Rangliste.