„Solider Auftakt!“ Weißhaidinger in China Achter

Diessl: „Leider sehr eckig“

Enzo Diessl, der ebenso kurzfristig wie Lukas Weißhaidinger nach China eingeladen worden war, belegte bei seinem Debüt in der Diamond League über 110 m Hürden den neunten Platz in 13,57 Sekunden. „Leider verlief das Rennen nicht so gut wie erhofft, das Warm Up ging wirklich noch gut und ich habe mich auch sehr auf das Rennen gefreut. Leider war es sehr eckig, vor allem anfangs. Aber ich werde daraus lernen. Ich habe die Atmosphäre trotzdem sehr genossen.“ Bereits nächste Woche startet der Steirer auch nächste Woche bei der Diamond League in Xiamen.