„Vielen Dank!“ Janko weint um verstorbenen Tatar

Tiefe Betroffenheit herrscht bei „Sky Sport Austria“ nach dem Tod ihres langjährigen Experten Alfred Tatar. Vor der letzten Bundesliga-Runde veröffentlichte der Sender einen emotionalen Nachruf auf den Ex-Kicker.
„Mit dir konnte man lachen und tiefgründige, reflektierte, lustige und nette Gespräche führen. Du hast zugehört, du hast nachgedacht und uns mit deiner klugen, humorvollen und erfrischenden Art immer wieder neue Perspektiven geschenkt“, so Janko in einem emotionalen Video mit tränennassen Augen. „Ich werde dich sehr vermissen, Fredl. Mach es gut und vielen Dank für die schönen Momente.“
Auch Stürmer-Legende Hans Krankl verabschiedete sich von Tatar: „Fredi war ein toller Bursche und hat sich sehr gut ausgekannt. Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet.“
Der frühere Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred „Fredl“ Tatar ist am Donnerstag im Alter von 62 Jahren verstorben. Der Niederösterreicher hatte sich im August 2025 wegen einer schweren Krankheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und deshalb auch seine Tätigkeit als Experte von Sky Sport Austria beendet.
Philosoph, Professor, Fußballverrückter
Ex-Kollege Peter Stöger: „Ich denke, wir werden ihn so in Erinnerung behalten, wie er das möchte. Als Philosoph, Professor, Fußballverrückter, der uns mit seinen Theorien manchmal überforderte.“
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