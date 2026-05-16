„Vielen Dank!“ Janko weint um verstorbenen Tatar

„Mit dir konnte man lachen und tiefgründige, reflektierte, lustige und nette Gespräche führen. Du hast zugehört, du hast nachgedacht und uns mit deiner klugen, humorvollen und erfrischenden Art immer wieder neue Perspektiven geschenkt“, so Janko in einem emotionalen Video mit tränennassen Augen. „Ich werde dich sehr vermissen, Fredl. Mach es gut und vielen Dank für die schönen Momente.“