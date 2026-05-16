ESC: Und was passiert, wenn Australien gewinnt?

Der Rest ist Geschichte: Die Resonanz war riesig, im Jahr darauf war die Teilnahme bereits fixiert, auch für künftige Ausgaben des ESC.

Außerdem ist Australien bereits seit 1973 ein assoziiertes Mitglied der EBU – und nimmt auch an anderen Veranstaltungen und Programmen teil, die von der Rundfunkunion organisiert werden.