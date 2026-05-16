WAC gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

32. und letzter Spieltag in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Der Wolfsberger AC trifft auf die WSG Tirol. Wir berichten live ab 17 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die zweitplatzierten Wolfsberger haben es als einziges Team selbst in der Hand, den Einzug ins Play-off um den letzten Europacup-Startplatz mit dem vierten Sieg in Folge zu fixieren. Der Vierte aus Tirol lauert aber nur einen Zähler dahinter. Der Statistik nach wartet auf die Heimischen keine leichte Aufgabe. Der WAC ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen die WSG sieglos. Den letzten Erfolg im direkten Duell gab es am 18. Mai 2024 (3:1) ebenfalls in der letzten Runde. Es war damals das letzte Match von Silberberger als Trainer der WSG, die er von 2013 bis 2024 gecoacht hat.
„Kleine Chance wollen wir nutzen“
Beim zu Hause sieben Partien ungeschlagenen WAC regiert nach einem dreitägigen Trip nach Mallorca zur Feier des Klassenerhalts, den alle „unfallfrei“ überstanden haben, wieder der Ernst. „Von Urlaubsmodus spüre ich nichts, wir wollen das Spiel in Ried erreichen, dann können wir die Saison noch zu einem versöhnlichen Ende bringen“, sagte Silberberger. Doch auch die Tiroler haben noch Ziele. „Für mich ist das keine Ausflugsreise dorthin, dass wir die Hände in der Luft haben und einen Partybus haben. Ganz im Gegenteil“, erläuterte Trainer Philipp Semlic. Und Köck ergänzte: „Die kleine Chance, die gegeben ist, die wollen wir nutzen.“
Nun hofft er als WAC-Coach in seinem ersten Pflichtspiel gegen seinen Ex-Club auf einen ähnlichen Ausgang wie damals. „Irgendwo schließt sich für mich der Kreis, ich freue mich auf das Match und bin froh, dass es kein ‘Do-or-Die-Match‘ mehr ist oder die WSG im Abstiegskampf noch was brauchen würde, weil es dann genug Verschwörungstheorien geben würde“, sagte der Tiroler. Auch WSG-Sportchef Stefan Köck ist „heilfroh, sich einen Showdown erspart zu haben“.
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