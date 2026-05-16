WAC gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Die zweitplatzierten Wolfsberger haben es als einziges Team selbst in der Hand, den Einzug ins Play-off um den letzten Europacup-Startplatz mit dem vierten Sieg in Folge zu fixieren. Der Vierte aus Tirol lauert aber nur einen Zähler dahinter. Der Statistik nach wartet auf die Heimischen keine leichte Aufgabe. Der WAC ist in der Bundesliga seit fünf Spielen gegen die WSG sieglos. Den letzten Erfolg im direkten Duell gab es am 18. Mai 2024 (3:1) ebenfalls in der letzten Runde. Es war damals das letzte Match von Silberberger als Trainer der WSG, die er von 2013 bis 2024 gecoacht hat.