Rapid-Frauen: Aufstiegs-Party vor Rekordkulisse!

Rapid legte los wie die Feuerwehr. Bereits in der 6. Minute verlagerte Viktoria Bittendorfer das Spiel sehenswert auf Lisa Rammel, die den Ball im kurzen Eck zur frühen Führung versenkte. Die Antwort der Tirolerinnen ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Patricia Weißkirchen glich nur fünf Minuten später mit einem Distanzschuss zum 1:1 aus. Rapid blieb dennoch tonangebend und kontrollierte weiterhin das Geschehen. Vor allem über die rechte Seite sorgten die Hütteldorferinnen immer wieder für Gefahr. Lisa Rammel gehörte zu den auffälligsten Spielerinnen, Jasmin König scheiterte mehrfach nur knapp am Führungstreffer. Kurz vor der Pause belohnte sich Rapid schließlich: Viktoria Bittendorfer zirkelte einen Freistoß direkt ins Tor – 2:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte.