Terrorvorwürfe: Russland sperrt Apple-App FaceTime

Web
04.12.2025 12:55
Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens Russlands gegen ausländische ...
Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens Russlands gegen ausländische Technologieplattformen.(Bild: prima91 - stock.adobe.com)

Apples Video-App FaceTime ist in Russland gesperrt worden. Den Strafverfolgungsbehörden zufolge werde der in iPhones integrierte Videochat-Dienst genutzt, um Terroranschläge zu organisieren, Täter zu rekrutieren und Betrug sowie andere Verbrechen gegen russische Bürger zu begehen, teilte die staatliche Kommunikationsaufsichtsbehörde Roskomnadsor am Donnerstag zur Begründung mit. 

Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens Russlands gegen ausländische Technologieplattformen. Belege für die Vorwürfe nannte die Behörde jedoch nicht. Nutzer in Moskau berichteten, dass sie keine Verbindung über die App herstellen konnten. Zuvor hatte Russland bereits den Zugang zur Videoplattform YouTube von Google, dem zu Meta gehörenden Dienst WhatsApp und dem Messengerdienst Telegram eingeschränkt.

Kritiker bezeichnen die Verbote als Zensur und kritisieren die nach ihrer Ansicht verschärfte staatliche Kontrolle über die private Kommunikation. Die russische Regierung spricht dagegen von legitimen Maßnahmen zur Strafverfolgung. Die Behörden haben zudem eine staatlich geförderte Konkurrenz-App namens MAX auf den Markt gebracht, bei der Gegner die Gefahr einer Überwachung befürchten.

