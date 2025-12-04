Terrorvorwürfe: Russland sperrt Apple-App FaceTime

Die Maßnahme ist Teil eines verschärften Vorgehens Russlands gegen ausländische Technologieplattformen. Belege für die Vorwürfe nannte die Behörde jedoch nicht. Nutzer in Moskau berichteten, dass sie keine Verbindung über die App herstellen konnten. Zuvor hatte Russland bereits den Zugang zur Videoplattform YouTube von Google, dem zu Meta gehörenden Dienst WhatsApp und dem Messengerdienst Telegram eingeschränkt.