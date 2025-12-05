Statt einer schönen Melodie kommt nur ein Krächzen

Sie singen in Ihrer Freizeit in einem Chor? Spielen in einer Theatergruppe? Sind Lehrer, Vortragender, müssen Präsentationen halten oder arbeiten im Kundenservice? Sehr unangenehm, wenn die Stimme versagt, man nur mehr krächzen kann und der Hals schmerzt. Aber auch für alle anderen sind die Symptome einer Hals- oder Kehlkopfentzündung entbehrlich. Dabei haben die Beschwerden jetzt gerade Hochsaison.