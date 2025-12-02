Österreichs Breitband-Ziel bis 2030 ist in Gefahr

„Wenn wir Netze ausbauen im Glasfaserbereich, geht der größte Teil der Investitionen in den Tiefbau“, sagte A1-Chef Thomas Arnoldner bei einem Pressegespräch am Montag. Es sei das „täglich Brot“ der Telekom-Branche, dass Straßen innerhalb weniger Monate mehrmals aufgerissen werden müssen, weil die Tiefbau-Aktivitäten etwa der Gebietskörperschaften, Strom- und Gasversorger und der Internetanbieter nicht aufeinander abgestimmt seien. Die Branche plädiere daher für einen sogenannten „Tiefbau-Atlas“, in dem Bauvorhaben erfasst und koordiniert werden sollen. Ein solcher sei im aktuellen und in vergangenen Regierungsprogrammen vorgesehen, bisher aber noch nicht umgesetzt worden.