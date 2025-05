Angst vor „schrittweiser Abwanderung“ der Telekom

„Übersiedlung wesentlicher Teile des Unternehmens“

„Es handelt sich im wahrsten Sinne des Wortes um eine Übersiedlung wesentlicher Teile des Unternehmens“, heißt es in dem Brief – sozusagen ein bulgarisches Unternehmen mit Zentrale in Wien. Wesentliche Entscheidungen könnten außerhalb Österreichs getroffen werden. Schon jetzt verschwinden jährlich Hunderte Jobs aus Österreich, auch heuer werden es 400 Personen weniger sein. Zuletzt sagte A1-Chef Alejandro Plater zur „Krone“, dass 2800 Menschen in Zukunft in den Kompetenzzentren beschäftigt sein sollen.