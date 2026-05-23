Frau (63) bei Holzarbeiten von Baumstamm getroffen

Frau stand fünf Meter neben Zugbahn

Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ehefrau etwa fünf Meter seitlich der Zugbahn der Baumstämme. Plötzlich geriet ein quer am Waldboden liegender Baum unter Spannung, wodurch die Frau von einem Baum getroffen wurde. Der Gatte brachte die verletzte Frau anschließend mit einem Fahrzeug bis zum Talboden. Dort wurde sie von einem First Responder sowie der Crew des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit erheblichen Verletzungen in die Sportklinik Imst eingeliefert.