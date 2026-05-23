Frau (63) bei Holzarbeiten von Baumstamm getroffen

Die Gefährlichkeit von Forstarbeiten zeigte sich am Samstag einmal mehr bei einem Unfall im Tiroler Pitztal: Eine Frau wurde von einem Stamm erfasst, ihr Ehemann war Zeuge und setzte dann die Rettungskette in Gang.
Gegen 11.05 Uhr war der Einheimische (65) gemeinsam mit seiner 63-jährigen Frau in St. Leonhard im Pitztal, unterhalb der Mauchelealpe, mit Holzarbeiten beschäftigt. Drei Baumstämme wurden mittels Drahtseile angehängt und mit einer Forstseilwinde an den Wegrand gezogen. Die Seilwinde wurde vom 65-Jährigen bedient.
Frau stand fünf Meter neben Zugbahn
Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ehefrau etwa fünf Meter seitlich der Zugbahn der Baumstämme. Plötzlich geriet ein quer am Waldboden liegender Baum unter Spannung, wodurch die Frau von einem Baum getroffen wurde. Der Gatte brachte die verletzte Frau anschließend mit einem Fahrzeug bis zum Talboden. Dort wurde sie von einem First Responder sowie der Crew des Notarzthubschraubers erstversorgt und anschließend mit erheblichen Verletzungen in die Sportklinik Imst eingeliefert.
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