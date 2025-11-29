Kursrallye befeuert Angst vor Tech-Kollaps

An der Börse ist der Hype rund um Künstliche Intelligenz riesig: Anleger profitieren von starken Kursgewinnen der Tech-Unternehmen. Allein der Aktienkurs des Chipherstellers Nvidia ist in den vergangenen drei Jahren um fast das Zehnfache gestiegen – in seiner Riege kein Einzelfall. Das lässt Börsenbeobachter jedoch aufhorchen: Erinnerungen an Spekulationsblasen rund um die Jahrtausendwende (Stichwort Dotcom-Blase) wecken Befürchtungen eines Déjà-vus.