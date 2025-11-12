Melatonin-Präparate erhöhen Herzschwäche-Risiko

„Nicht so harmlos wie gedacht“

„Solche Mittel gelten allgemein als sichere und ‘natürliche‘ Option zur Förderung eines besseren Schlafs. Daher war es bemerkenswert, solche breiten und signifikanten Anstiege der Häufigkeit schwerwiegender gesundheitlicher Folgen zu beobachten, selbst nach Berücksichtigung vieler anderer Risikofaktoren“, sagte Hauptautor und Oberarzt für Innere Medizin Ekenedilichukwu Nnadi aus New York. „Melatoninpräparate sind möglicherweise nicht so harmlos, wie allgemein angenommen wird. Sollte sich unsere Studie bestätigen, könnte dies Auswirkungen darauf haben, wie Ärzte Patienten über Schlafmittel beraten.“