Um 90 Prozent

Melatonin-Präparate erhöhen Herzschwäche-Risiko

Gesund Aktuell
12.11.2025 12:33
Wer mindestens ein Jahr Melatonin-Präparate nimmt, hat laut einer aktuellen Studie ein höheres ...
Wer mindestens ein Jahr Melatonin-Präparate nimmt, hat laut einer aktuellen Studie ein höheres Risiko für eine chronische Herzschwäche (Symbolbild).(Bild: Andrey Popov – stock.adobe.com)

Wer mindestens ein Jahr Melatonin-Präparate einnimmt, um besser schlafen zu können, hat ein deutlich höheres Risiko für eine chronische Herzschwäche. Das ergab jetzt eine fünfjährige Studie unter mehr als 130.000 schlaflosen Erwachsenen.

Die Forscherinnen und Forscher werteten elektronische Patientenakten von Erwachsenen aus, die mehr als ein Jahr lang Melatonin-Präparate eingenommen hatten. Diese verglichen sie mit gleichaltrigen Personen, die kein Melatonin zu sich genommen hatten. Das Ergebnis: Das Risiko, innerhalb von fünf Jahren eine Herzsuffizienz zu entwickeln, war bei der Gruppe, die Präparate nahm, um 90 Prozent höher.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Melatonin einnahmen, mussten zudem eher wegen Herzschwäche in ein Krankenhaus eingeliefert werden, und hatten ein fast doppelt so hohes Sterberisiko aus jeglichen Ursachen wie die Gleichaltrigen, die diese Präparate nicht schluckten.

„Nicht so harmlos wie gedacht“
„Solche Mittel gelten allgemein als sichere und ‘natürliche‘ Option zur Förderung eines besseren Schlafs. Daher war es bemerkenswert, solche breiten und signifikanten Anstiege der Häufigkeit schwerwiegender gesundheitlicher Folgen zu beobachten, selbst nach Berücksichtigung vieler anderer Risikofaktoren“, sagte Hauptautor und Oberarzt für Innere Medizin Ekenedilichukwu Nnadi aus New York. „Melatoninpräparate sind möglicherweise nicht so harmlos, wie allgemein angenommen wird. Sollte sich unsere Studie bestätigen, könnte dies Auswirkungen darauf haben, wie Ärzte Patienten über Schlafmittel beraten.“

Lesen Sie auch:
Gummi-Süßigkeiten (Bild), die Melatonin enthalten, gelten für viele als Einschlaf-Wundermittel ...
Gefährlicher Trend
Kinderärzte warnen vor Einschlafhilfe Melatonin
06.12.2023
Tag-Nacht-Rhythmus
Wie unsere Hormone den Schlaf beeinflussen
07.12.2024

Die American Heart Association (AMA) gab allerdings zu bedenken, dass die Analyse im Nachhinein nicht dazu geeignet sei, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen der langfristigen Einnahme von Melatonin-Präparaten und Herz-Kreislauf-Komplikationen nachzuweisen. Die Datenbank hätte sowohl Länder umfasst, in denen Melatonin ärztlich verschrieben werden müsse (z.B. in einigen europäischen Ländern), als auch Länder wie die USA, wo das nicht der Fall sei.

