Wie unsere Hormone den Schlaf beeinflussen

Cortisol hilft beim Wachwerden

Eine weitere zentrale Rolle beim Schlaf-Wach-Rhythmus spielt Cortisol, auch als Stresshormon bekannt. Während der Melatoninspiegel in der Nacht ansteigt, nimmt jener von Cortisol ab und wir können entspannt schlummern. Am frühen Morgen beginnt der Cortisolspiegel wieder zu steigen und hilft uns, wach in den Tag zu starten. Chronischer Stress führt jedoch zu dauerhaft erhöhten Cortisolwerten, wodurch das Einschlafen erschwert wird und die Schlafqualität leidet.