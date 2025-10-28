Vorteilswelt
„Hatte Kopfschmerzen!“

Aneurysmen & Co.: Tickende Zeitbomben im Körper

Gesund Aktuell
28.10.2025 12:40
Nadine Klein (o.l.) überlebte ein gerissenes Aneurysma.
Nadine Klein (o.l.) überlebte ein gerissenes Aneurysma.(Bild: Krone KREATIV/Star Press / Action Press / picturedesk.com adobestock)

Die tragischen Fälle zweier Patienten, die mangels Krankenhauskapazitäten an einer Aortendissektion verstarben, wirft nicht nur Licht auf ein Problem im österreichischen Gesundheitswesen, sondern auch auf stille Killer, die in vielen von uns lauern: Störungen der Aorta, etwa Aneurysmen!

Klinikum Rohrbach am 14. Oktober: Gegen 19 Uhr kommt eine 55-jährige Geschäftsfrau in die Notaufnahme, sie klagt über Brustschmerzen. Die Ärzte diagnostizieren eine stark lebensbedrohliche Stanford-A-Dissektion - einen Riss in der Wand der aufsteigenden Aorta. Dieser Abschnitt führt vom Herzen weg, eine sofortige Notoperation ist erforderlich. Bekanntlich verstirbt die Patientin, bevor sie in ein geeignetes Krankenhaus überstellt werden kann – wir haben berichtet.

Porträt von Denise Zöhrer
Denise Zöhrer
Loading
