Aneurysmen & Co.: Tickende Zeitbomben im Körper

Klinikum Rohrbach am 14. Oktober: Gegen 19 Uhr kommt eine 55-jährige Geschäftsfrau in die Notaufnahme, sie klagt über Brustschmerzen. Die Ärzte diagnostizieren eine stark lebensbedrohliche Stanford-A-Dissektion - einen Riss in der Wand der aufsteigenden Aorta. Dieser Abschnitt führt vom Herzen weg, eine sofortige Notoperation ist erforderlich. Bekanntlich verstirbt die Patientin, bevor sie in ein geeignetes Krankenhaus überstellt werden kann – wir haben berichtet.