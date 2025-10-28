Aneurysmen & Co.: Tickende Zeitbomben im Körper

Die tragischen Fälle zweier Patienten, die mangels Krankenhauskapazitäten an einer Aortendissektion verstarben, wirft nicht nur Licht auf ein Problem im österreichischen Gesundheitswesen, sondern auch auf stille Killer, die in vielen von uns lauern: Störungen der Aorta, etwa Aneurysmen!
Klinikum Rohrbach am 14. Oktober: Gegen 19 Uhr kommt eine 55-jährige Geschäftsfrau in die Notaufnahme, sie klagt über Brustschmerzen. Die Ärzte diagnostizieren eine stark lebensbedrohliche Stanford-A-Dissektion - einen Riss in der Wand der aufsteigenden Aorta. Dieser Abschnitt führt vom Herzen weg, eine sofortige Notoperation ist erforderlich. Bekanntlich verstirbt die Patientin, bevor sie in ein geeignetes Krankenhaus überstellt werden kann – wir haben berichtet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.