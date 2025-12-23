Stocker verspricht Reformen und Aufschwung

Zuversicht steht im Mittelpunkt des Weihnachtsbriefes von Bundeskanzler Christian Stocker an die „Krone“ und ihre Leser. „Das Jahr 2025 war kein einfaches Jahr. Viele Menschen spüren Belastungen, viele erleben Unsicherheit im Alltag, in der Arbeit und einer Welt, die sich im Wandel befindet“, schreibt der Kanzler.
„Die geopolitischen Rahmenbedingungen sind schwierig und haben spürbare Auswirkungen auf unser Land. Gerade in solchen Zeiten dürfen wir uns jedoch nicht entmutigen lassen“, appelliert der Regierungschef. Die Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen, zeichne die Österreicher aus.
„Werden aus der Krise gestärkt hervorkommen“
„Ich bin überzeugt davon, dass uns das auch diesmal gelingen wird. Mit konsequenter Arbeit, Innovationsgeist, Entschlossenheit und der Überzeugung, dass das Miteinander stärker ist als die Spaltung. Und dass Österreich viel stärker ist, als wir uns das manchmal zutrauen.“
Wir sind stärker, als wir uns oft zutrauen.
Kanzler Stocker zeigt Zuversicht
Als Bundeskanzler sei es seine oberste Priorität, am Aufschwung für Österreich zu arbeiten. „Dazu ist es notwendig, die Inflation im kommenden Jahr auf zwei Prozent zu senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum zu erreichen und null Toleranz gegenüber jenen zu zeigen, die unsere Gesellschaft und unsere freie Art zu leben gefährden“, wiederholt Stocker seine „2-1-0-Formel“. Gleichzeitig arbeite man an nachhaltige Reformen.
Weihnachten sei eine Zeit des Innehaltens. Eine Zeit, in der wir uns bewusst machen, was wirklich zählt: Familie, Freundschaft und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. „Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und viel Energie und Zuversicht für das neue Jahr 2026“, schließt Stocker sein Schreiben.
