Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weihnachtsbrief

Stocker verspricht Reformen und Aufschwung

Innenpolitik
23.12.2025 14:30
„2025 war kein einfaches Jahr“, sagt der Kanzler
„2025 war kein einfaches Jahr“, sagt der Kanzler(Bild: Eva Manhart)

Zuversicht steht im Mittelpunkt des Weihnachtsbriefes von Bundeskanzler Christian Stocker an die „Krone“ und ihre Leser. „Das Jahr 2025 war kein einfaches Jahr. Viele Menschen spüren Belastungen, viele erleben Unsicherheit im Alltag, in der Arbeit und einer Welt, die sich im Wandel befindet“, schreibt der Kanzler.

0 Kommentare

„Die geopolitischen Rahmenbedingungen sind schwierig und haben spürbare Auswirkungen auf unser Land. Gerade in solchen Zeiten dürfen wir uns jedoch nicht entmutigen lassen“, appelliert der Regierungschef. Die Fähigkeit, Herausforderungen anzunehmen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen, zeichne die Österreicher aus.

„Werden aus der Krise gestärkt hervorkommen“
„Ich bin überzeugt davon, dass uns das auch diesmal gelingen wird. Mit konsequenter Arbeit, Innovationsgeist, Entschlossenheit und der Überzeugung, dass das Miteinander stärker ist als die Spaltung. Und dass Österreich viel stärker ist, als wir uns das manchmal zutrauen.“

Zitat Icon

Wir sind stärker, als wir uns oft zutrauen.

Kanzler Stocker zeigt Zuversicht

Als Bundeskanzler sei es seine oberste Priorität, am Aufschwung für Österreich zu arbeiten. „Dazu ist es notwendig, die Inflation im kommenden Jahr auf zwei Prozent zu senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum zu erreichen und null Toleranz gegenüber jenen zu zeigen, die unsere Gesellschaft und unsere freie Art zu leben gefährden“, wiederholt Stocker seine „2-1-0-Formel“. Gleichzeitig arbeite man an nachhaltige Reformen.

Lesen Sie auch:
Bundespräsident Alexander Van der Bellen – hier mit dem „Krone“-Schlagzeilenbuch in der Hofburg ...
Brief an die Leser
„Auch wenn‘s länger dauert: Wir finden die Lösung“
22.12.2025

Weihnachten sei eine Zeit des Innehaltens. Eine Zeit, in der wir uns bewusst machen, was wirklich zählt: Familie, Freundschaft und der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. „Ich wünsche Ihnen und Ihren Liebsten ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und viel Energie und Zuversicht für das neue Jahr 2026“, schließt Stocker sein Schreiben.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.200 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
132.779 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
113.533 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Innenpolitik
Weihnachtsbrief
Stocker verspricht Reformen und Aufschwung
Krone Plus Logo
Wasser predigen, ...
Rot-Pinker Postenschacher im Außenministerium
Erste Abschiebungen
Deutschland übernimmt Österreichs Syrien-Politik
Anschlag auf Fest
Israels Präsident reist bald nach Australien
Zu wenig Reformwille
„Schellhorn ist auf Hamstergröße geschrumpft“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf