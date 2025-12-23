Stocker verspricht Reformen und Aufschwung

Als Bundeskanzler sei es seine oberste Priorität, am Aufschwung für Österreich zu arbeiten. „Dazu ist es notwendig, die Inflation im kommenden Jahr auf zwei Prozent zu senken, mindestens ein Prozent Wirtschaftswachstum zu erreichen und null Toleranz gegenüber jenen zu zeigen, die unsere Gesellschaft und unsere freie Art zu leben gefährden“, wiederholt Stocker seine „2-1-0-Formel“. Gleichzeitig arbeite man an nachhaltige Reformen.