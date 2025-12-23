Rallye-Comeback mit 77, um den Sohn zu fordern

Grünes Licht für Olympiasieger Valentin Bontus
Erfolgreicher Test
Beim Weltmeister-Team von Audi rund um Walter Röhrl war er einst Werks-Testpilot, in Österreich wurde er 1991 Vizemeister hinter Franz Wittmann: Walter Mayer ist eine lebende Legende. Doch seine letzte Rallye liegt sechs Jahre zurück. Mit 77 steigt der Gießhübler wieder ein – um auch den eigenen Sohn herauszufordern.
Nach über Tausend Kilometern Anreise traf dieser Tage ein Gefährt mit Anhänger in Gießhübl ein – mit einem weiteren Gefährt darauf: Für die Artic Lappland Rallye hat Daniel Mayer einen neuen Citroën R2 aus Frankreich geholt. Für seinen Herrn Papa. Denn der tritt Ende Jänner an wieder an – auch gegen den eigenen Sohn!
