Legende Walter Mayer

Rallye-Comeback mit 77, um den Sohn zu fordern

Motorsport
23.12.2025 12:30
Walter Mayer tritt mit 77 Jahren noch einmal bei einer einer Rallye an – auch gegen Sohn Daniel.
Walter Mayer tritt mit 77 Jahren noch einmal bei einer einer Rallye an – auch gegen Sohn Daniel.(Bild: Bavariasports)

Beim Weltmeister-Team von Audi rund um Walter Röhrl war er einst Werks-Testpilot, in Österreich wurde er 1991 Vizemeister hinter Franz Wittmann: Walter Mayer ist eine lebende Legende. Doch seine letzte Rallye liegt sechs Jahre zurück. Mit 77 steigt der Gießhübler wieder ein – um auch den eigenen Sohn herauszufordern.

Nach über Tausend Kilometern Anreise traf dieser Tage ein Gefährt mit Anhänger in Gießhübl ein – mit einem weiteren Gefährt darauf: Für die Artic Lappland Rallye hat Daniel Mayer einen neuen Citroën R2 aus Frankreich geholt. Für seinen Herrn Papa. Denn der tritt Ende Jänner an wieder an – auch gegen den eigenen Sohn!

