Rallye-Comeback mit 77, um den Sohn zu fordern

Nach über Tausend Kilometern Anreise traf dieser Tage ein Gefährt mit Anhänger in Gießhübl ein – mit einem weiteren Gefährt darauf: Für die Artic Lappland Rallye hat Daniel Mayer einen neuen Citroën R2 aus Frankreich geholt. Für seinen Herrn Papa. Denn der tritt Ende Jänner an wieder an – auch gegen den eigenen Sohn!