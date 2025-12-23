Brite wegen Vergewaltigung an Ehefrau festgenommen

Pelicot wurde Symbolfigur im Kampf gegen sexualisierte Gewalt

Der Fall erinnert an den der Französin Gisele Pelicot, die über Jahre hinweg von ihrem damaligen Ehemann Dominique Pelicot mit Medikamenten betäubt und dann von ihm sowie von Männern vergewaltigt worden war, die er in Internetforen dazu eingeladen hatte. Gisele Pelicot hatte auf einen öffentlichen Prozess bestanden, „damit die Scham die Seite wechselt“, und war im Lauf des Verfahrens zu einer Symbolfigur für den Kampf gegen sexualisierte Gewalt geworden. Neben Dominique Pelicot wurden 50 weitere Männer zu Haftstrafen verurteilt.