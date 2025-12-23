Hoher Kakaopreis für Steirer keine Genussbremse

Für viele haben sie am Christbaum dieselbe Daseinsberechtigung wie Kugeln und Lametta: Schokoschirmchen. Billig waren die süßen Schlecker zwar noch nie, der Griff ins Börserl war beim heurigen Weihnachtseinkauf aber vermeintlich noch ein bisschen tiefer. Und der Schein trügt nicht: Seit einigen Monaten explodieren die Kakaopreise, stiegen zwischenzeitlich sogar auf über 10.000 US-Dollar pro Tonne. Das geht auch an den steirischen Chocolatiers nicht vorüber.