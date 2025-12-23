Hoher Kakaopreis für Steirer keine Genussbremse

Egal, ob Schokoschirmchen am Christbaum oder feine Pralinen darunter: Auch zur Weihnachtszeit ist Schokolade ein begehrtes Geschenk. Seit dem Frühjahr 2024 ist der Kakaopreis aber horrend gestiegen und machte das braune Gold teuer. Wie hat sich diese Entwicklung auf steirische Schokofabrikanten ausgewirkt?
Für viele haben sie am Christbaum dieselbe Daseinsberechtigung wie Kugeln und Lametta: Schokoschirmchen. Billig waren die süßen Schlecker zwar noch nie, der Griff ins Börserl war beim heurigen Weihnachtseinkauf aber vermeintlich noch ein bisschen tiefer. Und der Schein trügt nicht: Seit einigen Monaten explodieren die Kakaopreise, stiegen zwischenzeitlich sogar auf über 10.000 US-Dollar pro Tonne. Das geht auch an den steirischen Chocolatiers nicht vorüber.
