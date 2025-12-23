Sonnenfinsternis wird Astronomie-Höhepunkt 2026

Die totale Mondfinsternis am 3. März wird in Österreich laut Fachleuten gar nicht zu sehen sein. Die ringförmige Sonnenfinsternis am 17. Februar lasse sich praktisch nur von der Antarktis aus beobachten, heißt es. Deutlich mehr Glück soll es bei der partiellen Sonnenfinsternis am 12. August geben. Dabei wird die Sonne zu 89 Prozent verfinstert untergehen, das ist die stärkste Verfinsterung seit 1999 in unseren Breiten. Der Neumond fällt in dieser Nacht mit dem Maximum des Meteorstroms der Perseiden zusammen.