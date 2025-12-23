Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Partiell am 12. August

Sonnenfinsternis wird Astronomie-Höhepunkt 2026

Österreich
23.12.2025 14:07
Am 12. August 2026 wird in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein ...
Am 12. August 2026 wird in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein (Archivbild).(Bild: AP/Daniel Kopatsch)

Die Hauptattraktionen des kommenden Astronomiejahres werden im August sein: Am 12. August ist eine partielle Sonnenfinsternis, zwei Wochen später gibt es eine partielle Mondfinsternis, die in Österreich aber nur teilweise zu sehen ist.

0 Kommentare

Die totale Mondfinsternis am 3. März wird in Österreich laut Fachleuten gar nicht zu sehen sein. Die ringförmige Sonnenfinsternis am 17. Februar lasse sich praktisch nur von der Antarktis aus beobachten, heißt es. Deutlich mehr Glück soll es bei der partiellen Sonnenfinsternis am 12. August geben. Dabei wird die Sonne zu 89 Prozent verfinstert untergehen, das ist die stärkste Verfinsterung seit 1999 in unseren Breiten. Der Neumond fällt in dieser Nacht mit dem Maximum des Meteorstroms der Perseiden zusammen.

Die Gemeinschaft „Astronomische Almanach für Österreich 2026“ sagte, dass die Sonne in den Abendstunden als schmale Sichel hinter dem Horizont versinken werde. Wer die Finsternis total erleben möchte, muss nach Spanien reisen.

Sternschnuppen
Sternschnuppen(Bild: APA/dpa/Marcus Führer)
Mondfinsternis im September 2025 in Tirol
Mondfinsternis im September 2025 in Tirol(Bild: Christof Birbaumer)

Perseiden-Sternschnuppen
Der Neumond, bei dem die Sonnenfinsternis auftritt, schafft auch ideale Bedingungen, um den Meteorstrom der Perseiden zu beobachten. Dieser wird in der Nacht auf 13. August sein Maximum erreichen. Bei entsprechendem Wetter kann mit vielen Sternschnuppen gerechnet werden. Bei den Perseiden gibt es jedes Jahr Mitte August eine Staubspur, die der Komet 109P/Swift-Tuttle auf seiner Bahn um die Sonne hinterlässt.

Teilweise zu sehen sein wird im August auch eine partielle Mondfinsternis, und zwar am 28. August. Der Mond geht dabei während der partiellen Verfinsterung unter.

Lesen Sie auch:
Im kommenden Jahr gibt es in Österreich ein- bis zweimal die Chance, Polarlichter zu sehen.
„Rote Aurora“
So stehen die Chancen auf Polarlichter 2026
23.12.2025
Mondfinsternis
Steirischer Astronom gibt tiefe Einblicke ins All
07.09.2025

„Seltenes Kuriosum“ mit Uranus
Etwas früher, und zwar von 9. bis 27. Februar, sind am Abend vier Planeten mit freiem Auge zu sehen (Merkur, Venus, Jupiter und Saturn). Auch im November zeigen sich am Morgenhimmel nochmals vier Planeten gleichzeitig, zu dieser Zeit sind es Merkur, Venus, Mars und Jupiter.

Auf ein „seltenes Kuriosum“ verweist der Chef der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA), Alexander Pikhard: Ende 2026 wird der Planet Uranus wieder genau an jener Stelle stehen, an der er 1690 vom ersten königlichen Astronomen Englands, John Flamsteed, erstmals gesehen wurde – also vor genau vier Uranusjahren (4 x 84 = 336 Jahre). Flamsteed hielt ihn damals allerdings für einen Fixstern. Erst mehr als 90 Jahre später, am 13. März 1781, wurde Uranus durch Wilhelm Herschel als Planet erkannt und damit offiziell entdeckt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.200 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
132.779 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
113.533 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr Österreich
Partiell am 12. August
Sonnenfinsternis wird Astronomie-Höhepunkt 2026
Wilder Vandalenakt
Jugendliche zündeten Feuerwerksbatterie in Bus
Obduktion liegt vor
Wilderer hat Wolf vom Mühlviertel am Gewissen
Verkehrschaos
Linienbus kollidiert mitten in Bregenz mit Auto
International gesucht
Mordverdächtiger (31) in Wien von WEGA gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf