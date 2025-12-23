Vorteilswelt
Reservierungschaos im Zug: „Es fährt auch ein Bus“

23.12.2025 15:00
Volle Züge bereiten Pendlern eine unangenehme Reise
Volle Züge bereiten Pendlern eine unangenehme Reise(Bild: Andreas Tröster)

Die Sitzplätze in den Zügen der ÖBB werden rund um die Feiertage immer knapper. Die einzige Empfehlung der ÖBB ist eine Sitzplatzreservierung, doch bei den Menschenmassen in den Zügen ist es oft schwer, den reservierten Platz überhaupt zu erreichen. Auch unser Forum hat Erfahrung und starke Meinungen zu dem Zugfahrtrubel. 

Genau auf dieses Problem stößt die Pendlerin Karin R. regelmäßig auf ihrer Heimreise. Überfüllte Züge, die ein Aufsuchen des reservierten Platzes unmöglich machen oder unfreundliche Fahrgäste, die den Platz nicht aufgeben wollen. Doch ist dies tatsächlich ein Problem der ÖBB oder doch nur ein Fehlverhalten der Mitmenschen?

Benutzer Avatar
AlphaCom
Grundsätzlich ist es gut, dass wieder mehr Menschen die Bahn nutzen. Umgerechnet fehlen sie auf den Straßen, verursachen weniger Verschmutzung, verlärmen und verstauen nicht. Auf die Nachfrage folgt hoffentlich das Angebot. Den umgekehrten Weg wollte man sich in Österreich nicht leisten.
Und…für die Unverschämtheit der Fahrgäste kann die ÖBB nichts. Da liegt das Problem bei uns Nutzern.
Upvotes:4
Downvotes:2
Benutzer Avatar
altheli85
Die Ticketpreise sind im Vergleich zu den anderen Ländern sehr billig.
Weiters ist es zB in Deutschland oder restlichen Europa nicht möglich mit einem „Pendlerticket“ Fernverkehrszüge wie ICE oder RJ zu benützen.
Das gibt es nur in Österreich.
Upvotes:0
Downvotes:5

Als Lösung schlägt die ÖBB vor, den Zugbegleiter zu kontaktieren. Dieser solle dann den unwilligen Fahrgast zum Aufstehen befördern. Jedoch ist es eine zeitintensive Herausforderung, diesen ausfindig zu machen.

Benutzer Avatar
HrOesterreicher
Wie ich bereits erwähnt habe, liegt der Fokus der ÖBB auf Fernverkehrsverbindungen. Die Pendler sind der ÖBB mehr oder weniger wurscht. Auch ich kämpfe fast täglich mit solchen Szenarien. Und der Tipp der ÖBB, sich an einen Zugbegleiter zu wenden, der ist gut.
Woher soll ich wissen, wo sich der aufhält? In einem ganzen Monat hab ich den vielleicht 3 oder 4 mal zu Gesicht bekommen.
Upvotes:10
Downvotes:0
Benutzer Avatar
ErnstGallop
Bis ein Pendler im überfüllten Railjet einen Zugbegleiter gefunden hat, muss er schon wieder aussteigen. Die Westbahn macht das mit automatischer Reservierung zu jeder Fahrkarte richtig.
Upvotes:19
Downvotes:0

Aber sollte die Zugfahrt zur Qual werden, schlagen auch viele User Alternativen vor. Es gäbe schließlich auch einen Bus, welcher stets Sitzplätze hätte. Oder die ÖBB würde, so wie in anderen Unternehmen und Ländern, jedem Ticket einen Sitzplatz automatisch zuweisen. Andere User schlagen vor, weitere Wagons einzubauen, um mehr Sitzplätze zu garantieren. 

Benutzer Avatar
Olli
Es fährt auch ein Bus zwischen Baden und St. Pölten. Ist meist ziemlich leer und schneller als die Bahn.
Upvotes:5
Downvotes:1
Benutzer Avatar
KroneLeser3494634
Ganz einfache Lösung. Jeder mit Ticket hat automatisch einen zugewiesenen Sitzplatz. Wenn alle Sitze besetzt sind ist der Zug voll. Die ganzen Jahreskarten usw. umwandeln in Codes, mit denen Jahreskartenbesitzer am Bahnhof ein kostenloses Ticket mit Sitzplatz ziehen können. Funktioniert in anderen Ländern doch auch
Upvotes:10
Downvotes:1
Benutzer Avatar
hades67
Die ÖBB sollte sich bemühen, in den ICE und RJ Zügen 2 zusätzliche Waggons einzubauen, damit man für das teuer bezahlte Ticket auch eine Sitzplatzgarantie hat., Des weiteren sollen die Tickets im Nahverkehr wieder einen ganzen Tag gelten, anstatt nur für 2 Stunden. Schließlich möchte ich mich nicht schon im vorhinein festlegen, wann ich fahren will
Upvotes:10
Downvotes:1

Waren Sie schon einmal mit solch einer Situation konfrontiert? Wie nehmen Sie das Feiertagschaos in den Zügen wahr? Welche Lösungsansätze sind Ihrer Meinung nach am vernünftigsten? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!

