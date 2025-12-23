Reservierungschaos im Zug: „Es fährt auch ein Bus“

Die Sitzplätze in den Zügen der ÖBB werden rund um die Feiertage immer knapper. Die einzige Empfehlung der ÖBB ist eine Sitzplatzreservierung, doch bei den Menschenmassen in den Zügen ist es oft schwer, den reservierten Platz überhaupt zu erreichen. Auch unser Forum hat Erfahrung und starke Meinungen zu dem Zugfahrtrubel.
Genau auf dieses Problem stößt die Pendlerin Karin R. regelmäßig auf ihrer Heimreise. Überfüllte Züge, die ein Aufsuchen des reservierten Platzes unmöglich machen oder unfreundliche Fahrgäste, die den Platz nicht aufgeben wollen. Doch ist dies tatsächlich ein Problem der ÖBB oder doch nur ein Fehlverhalten der Mitmenschen?
Als Lösung schlägt die ÖBB vor, den Zugbegleiter zu kontaktieren. Dieser solle dann den unwilligen Fahrgast zum Aufstehen befördern. Jedoch ist es eine zeitintensive Herausforderung, diesen ausfindig zu machen.
Aber sollte die Zugfahrt zur Qual werden, schlagen auch viele User Alternativen vor. Es gäbe schließlich auch einen Bus, welcher stets Sitzplätze hätte. Oder die ÖBB würde, so wie in anderen Unternehmen und Ländern, jedem Ticket einen Sitzplatz automatisch zuweisen. Andere User schlagen vor, weitere Wagons einzubauen, um mehr Sitzplätze zu garantieren.
Waren Sie schon einmal mit solch einer Situation konfrontiert? Wie nehmen Sie das Feiertagschaos in den Zügen wahr? Welche Lösungsansätze sind Ihrer Meinung nach am vernünftigsten? Schreiben Sie es uns in die Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.