Reservierungschaos im Zug: „Es fährt auch ein Bus“

Die Sitzplätze in den Zügen der ÖBB werden rund um die Feiertage immer knapper. Die einzige Empfehlung der ÖBB ist eine Sitzplatzreservierung, doch bei den Menschenmassen in den Zügen ist es oft schwer, den reservierten Platz überhaupt zu erreichen. Auch unser Forum hat Erfahrung und starke Meinungen zu dem Zugfahrtrubel.