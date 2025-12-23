Vorteilswelt
Krank zu Weihnachten?

Last Minute Tipps gegen Schnupfennasen

Gesund
23.12.2025 06:00
Kurz vor dem Fest braucht es einfache und schnelle Tipps bei Schnupfen und Husten.
Kurz vor dem Fest braucht es einfache und schnelle Tipps bei Schnupfen und Husten.(Bild: stock.adobe.com)

Wenn aus festlicher Vorfreude plötzlich ein Kratzen im Hals wird – jedes Jahr erwischt eine Erkältungswelle viele genau dann, wenn die Festtage vor der Tür stehen. Zwischen Geschenkestress, winterlichen Temperaturen und vollen Terminkalendern sinkt die Abwehrkraft schnell. Was zu tun ist, um die Weihnachtsfreude nicht zu verderben. 

Jetzt braucht es schnelle und einfache Hilfe, um rasch den Körper zu unterstützen und ein gemütliches, stressfreies Weihnachtsfest zu ermöglichen. Hier ein paar Tipps, die Sie beachten sollten:

Schnelle Entlastung für Hals und Nase

  • Salzwasser gurgeln (½ TL Salz in warmem Wasser) beruhigt den Hals.
  • Dampfinhalation mit heißem Wasser und etwas Kamille oder Salz öffnet die Nasenwege.
  •  Nasenspülung mit Salzlösung befeuchtet und reinigt die Schleimhäute.

Soforthilfe gegen Müdigkeit und Unwohlsein

  •  Ingwer-Zitronen-Tee wirkt wärmend und wohltuend.
  • Pfefferminz- oder Eukalyptusöl auf Brust oder Schläfen (sparsam!) kann durchatmen helfen.
  • Honig im Tee (nicht bei Kindern unter 1 Jahr) beruhigt den Hals.

Damit man zur Weihnachtsfeier fit ist

  •  Powernap (10-20 Min), um Energie zu sammeln.
  •  Warme Kleidung und einen Schal tragen, besonders bei Halskratzen.
  •  Viel trinken: Wasser, Kräuter oder Früchtetees – das hält die Schleimhäute feucht.

Für die schnelle Erholung zwischendurch

  • Wenig sprechen, wenn der Hals wehtut.
  • Lauwarmes Bad oder Fußbad – wärmt und entspannt.
  • Leichte Bewegung an der frischen Luft, wenn es einem gut genug geht

Wenn man Gäste erwartet

  • Räume kurz durchlüften (Stoßlüften 5 min). 
  • Ein Windlicht mit ätherischen Ölen (z. B. Eukalyptus, Orange) sorgt für gute Luft.
  • Hygienemaßnahmen: Taschentücher, Handdesinfektion griffbereit
Porträt von Karin Rohrer-Schausberger
Karin Rohrer-Schausberger
