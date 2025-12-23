Last Minute Tipps gegen Schnupfennasen

Wenn aus festlicher Vorfreude plötzlich ein Kratzen im Hals wird – jedes Jahr erwischt eine Erkältungswelle viele genau dann, wenn die Festtage vor der Tür stehen. Zwischen Geschenkestress, winterlichen Temperaturen und vollen Terminkalendern sinkt die Abwehrkraft schnell. Was zu tun ist, um die Weihnachtsfreude nicht zu verderben.