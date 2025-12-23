Gibt sich Ex-Barca-Star selbst einen Vertrag?

Das berichtet „ESPN Brasil“. Demnach soll Alves einen Vertrag über sechs Monate in Erwägung ziehen. Nach seiner Freilassung aus der Haft im März 2024 trainiert er wieder regelmäßig. Laut dem Bericht ist der Brasilianer überzeugt, innerhalb von 30 Tagen spielfit zu sein. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte er am 8. Januar 2023 für UNAM Pumas in Mexiko, ehe er in Barcelona verhaftet wurde. Daraufhin löste sein Klub den Vertrag und Alves verbrachte mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft.