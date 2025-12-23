Gibt sich Ex-Barca-Star selbst einen Vertrag?

Bahnt sich ein spektakuläres Comeback des ehemaligen Barca-Stars Dani Alves an? Der 42-Jährige könnte sich kurioserweise selbst einen Vertrag bei seinem gekauften Klub, dem portugiesischen Drittligisten Sporting Clube de São João de Ver, geben.
Das berichtet „ESPN Brasil“. Demnach soll Alves einen Vertrag über sechs Monate in Erwägung ziehen. Nach seiner Freilassung aus der Haft im März 2024 trainiert er wieder regelmäßig. Laut dem Bericht ist der Brasilianer überzeugt, innerhalb von 30 Tagen spielfit zu sein. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte er am 8. Januar 2023 für UNAM Pumas in Mexiko, ehe er in Barcelona verhaftet wurde. Daraufhin löste sein Klub den Vertrag und Alves verbrachte mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft.
Ein spanisches Gericht hob die Verurteilung später in der Berufung auf. Die Beweislage sei nicht ausreichend gewesen, um die Unschuldsvermutung auszuschließen.
Trainerlizenz und Klubbesitzer
Seit seiner Freilassung ist Alves wieder im Fußball tätig. Mittelfristig plant er, die Trainerlizenz zu erwerben. Beim Einstieg wird er von brasilianischen Investoren unterstützt. Ob es tatsächlich zu einem Comeback auf dem Rasen kommt, ist offen. Allein die Idee sorgt jedoch bereits jetzt für Aufsehen.
