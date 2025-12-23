Vorteilswelt
Legionär Steinwender

Glasgow-Klubs werden am Nasenring geführt

Fußball International
23.12.2025 12:30
Michi Steinwender mischt mit Hearts die Premiership auf.
Michi Steinwender mischt mit Hearts die Premiership auf.(Bild: Steinwender/Hearts)

Heart of Midlothian spielt eine herausragende Saison in der schottischen Premiership. Mittendrin Michael Steinwender, der wieder zum Stammpersonal zählt – und als Tabellenführer weiterhin die Premiership aufmischt. Zum Leidwesen von Celtic & den Rangers.

Nach einem kurzen Durchhänger im November – als man nur eines von vier Spielen gewinnen konnte – nahm der lila Zug wieder Fahrt auf. Drei Siege in ebenso vielen Partien, klarer Tabellenführer. Heart of Midlothian rockt den schottischen Fußball!

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
Folgen Sie uns auf