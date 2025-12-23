Glasgow-Klubs werden am Nasenring geführt

Grünes Licht für Olympiasieger Valentin Bontus
Erfolgreicher Test
Heart of Midlothian spielt eine herausragende Saison in der schottischen Premiership. Mittendrin Michael Steinwender, der wieder zum Stammpersonal zählt – und als Tabellenführer weiterhin die Premiership aufmischt. Zum Leidwesen von Celtic & den Rangers.
Nach einem kurzen Durchhänger im November – als man nur eines von vier Spielen gewinnen konnte – nahm der lila Zug wieder Fahrt auf. Drei Siege in ebenso vielen Partien, klarer Tabellenführer. Heart of Midlothian rockt den schottischen Fußball!
