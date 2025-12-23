Beim Kranzanzünden wurde Frau schwerst verbrannt

„Die Dankbarkeit macht unsere Arbeit umso schöner“
Helfer zu Weihnachten
Schwerste Verbrennungen erlitt eine 89-Jährige am Dienstagvormittag in Lambach. Sie wollte den Adventkanz anzünden, setzte sich aber stattdessen versehentlich selbst in Brand. Die Seniorin wurde mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik in München-Bogenhausen geflogen.
Am Dienstagvormittag kam es in einem Haus in Lambach zu dem Brandereignis, wobei eine 89-Jährige schwere Verbrennungen erlitt. Nach den ersten Erhebungen konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden.
Beim Anzünden passiert
Das Feuer dürfte beim Anzünden des Adventkranzes ausgebrochen sein. Die 89-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum München-Bogenhausen geflogen
