So beugen Sie am besten Herzkrankheiten vor

Auch Non-HDL-Cholesterin liefert bei erhöhten Triglyzeriden wichtige Hinweise vor allem bei Menschen mit Diabetes oder metabolischem Syndrom, einem gefährlichen Bündel aus Bauchfett, hohem Blutdruck, schlechten Blutfetten und Zuckerproblemen.

Wie unser Lebensstil aussieht, macht viel aus

Herzinfarkt und Schlaganfall gehören nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. Ein entscheidender Risikofaktor dafür sind erhöhte Blutfettwerte – insbesondere ein zu hoher LDL-Cholesterinspiegel. Viele Menschen bemerken lange nichts, denn erhöhte Lipide verursachen keine Schmerzen. Umso wichtiger ist es, die Werte regelmäßig kontrollieren zu lassen und frühzeitig gegenzusteuern.