Jetzt Gauner-sicher
„Einbrecher-Fenster“ im Louvre jetzt vergittert
Jenes Fenster, durch das die Einbrecher bei ihrem Coup in den Pariser Louvre-Museum eingestiegen waren, ist nun durch Gitter geschützt. Die Arbeiten endeten am Dienstag. Zum Einbau wurden Lastenaufzüge genutzt – ein Bild, das an den spektakulären Einbruch vom 19. Oktober erinnerte.
Damals waren die Täter ebenfalls über einen Lastenaufzug auf einen Balkon in der ersten Etage gelangt und anschließend durch das Fenster eingestiegen.
Die Kriminellen erbeuteten Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro. Experten schließen nicht aus, dass die Edelsteine herausgebrochen und das Gold eingeschmolzen wurde – nach Medienberichten enthielten die Schmuckstücke 8500 Diamanten, 200 Perlen sowie dutzende Smaragde und Rubine. Vier Verdächtige sitzen inzwischen in Untersuchungshaft, ob sie Hintermänner hatten, ist noch unklar.
Mobiler Polizeiposten folgt
Eine halbe Minute hätte einem Expertenbericht zufolge ausgereicht, um die Einbrecher noch am Tatort zu erwischen: Die Tat war zwar von einer Überwachungskamera gefilmt worden, die Bilder waren aber nicht live ausgewertet worden, wie sich später herausstellte. Am Freitag soll nun ein mobiler Polizeiposten im Louvre eröffnet werden.
Das Museum geriet zuletzt auch wegen eines Wasserschadens in die Schlagzeilen, bei dem hunderte historische Dokumente beschädigt wurden. Aus Protest gegen Mittelkürzungen und ihre Arbeitsbedingungen hatten die Louvre-Beschäftigten vergangene Woche zwei Tage gestreikt.
