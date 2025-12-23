„Einbrecher-Fenster“ im Louvre jetzt vergittert

Mobiler Polizeiposten folgt

Eine halbe Minute hätte einem Expertenbericht zufolge ausgereicht, um die Einbrecher noch am Tatort zu erwischen: Die Tat war zwar von einer Überwachungskamera gefilmt worden, die Bilder waren aber nicht live ausgewertet worden, wie sich später herausstellte. Am Freitag soll nun ein mobiler Polizeiposten im Louvre eröffnet werden.